Кроме того, проблемы возникли еще с тремя домами в этом же районе. Там произошел порыв холодной воды. Однако, по словам Субботина, работы обещают закончить к 16:00. Воду на участке переспускают. Губернатор Андрей Травников попросил доложить о результатах работ.