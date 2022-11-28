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Без отопления в мороз остались 22 дома под Новосибирском – в чем причина

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Люди замерзали без тепла в лютый мороз

В поселке Октябрьский Новосибирской области в 22 дома вернули отопление

26 ноября два десятка домов остались без отопления в Мошковском районе Новосибирской области. Причины отключения назвал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания в правительстве 28 ноября.

По словам министра ЖКХ, аварийное отключение произошло в поселке Октябрьский Мошковского района. В настоящий момент авария уже ликвидирована, а в точных причинах разбираются специалисты.

Причина отключения тепла в 22 домах - выход из строя насосного оборудования. Его работоспособность уже восстановлена. Жильцы получили тепло в домах в мороз.  

Глава Мошковского района Сергей Субботин тоже подтвердил информацию о восстановлении тепла. На сегодняшний день теплоноситель уже циркулирует, ставится дополнительный насос.

Под Новосибирском жители 22 многоэтажек остались без отопления в мороз
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Кроме того, проблемы возникли еще с тремя домами в этом же районе. Там произошел порыв холодной воды. Однако, по словам Субботина, работы обещают закончить к 16:00. Воду на участке переспускают. Губернатор Андрей Травников попросил доложить о результатах работ.

Напомним, что местные жители рассказали, как в их домах сначала отключили свет, а затем исчезло тепло. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Отопление
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