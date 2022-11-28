По словам министра ЖКХ, аварийное отключение произошло в поселке Октябрьский Мошковского района. В настоящий момент авария уже ликвидирована, а в точных причинах разбираются специалисты.
Причина отключения тепла в 22 домах - выход из строя насосного оборудования. Его работоспособность уже восстановлена. Жильцы получили тепло в домах в мороз.
Глава Мошковского района Сергей Субботин тоже подтвердил информацию о восстановлении тепла. На сегодняшний день теплоноситель уже циркулирует, ставится дополнительный насос.
Кроме того, проблемы возникли еще с тремя домами в этом же районе. Там произошел порыв холодной воды. Однако, по словам Субботина, работы обещают закончить к 16:00. Воду на участке переспускают. Губернатор Андрей Травников попросил доложить о результатах работ.
Напомним, что местные жители рассказали, как в их домах сначала отключили свет, а затем исчезло тепло.