В Новосибирске 93 дома остались без отопления в сильные морозы

«Перекрыли магистраль 800 мм под ул. Промышленной для ликвидации аварии. Сейчас идет откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов», — доложил градоначальник в своем телеграмме.
Пресс-служба СГК уточнила, что нарушение выявили в 18:30. Тогда же ремонтная бригада выехала на место и локализовала аварию. Для работ по починке теплосети пришлось отключить отопление в 93 домах Дзержинского района Новосибирска.
На месте аварии организован оперативный штаб по ликвидации аварии во главе с мэром. Из-за ремонтных работ также пришлось перекрыть движение по Промышленной улице, в связи с чем Анатолий Локоть советует автомобилистам воспользоваться объездом по проспекту Дзержинского.
В Вечер понедельника в Новосибирске температура должна опуститься до -30°C, об этом ранее сообщал прогноз погоды.