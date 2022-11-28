В Новосибирске 93 дома остались без отопления в сильные морозы

На месте аварии организован оперативный штаб по ликвидации аварии во главе с мэром. Из-за ремонтных работ также пришлось перекрыть движение по Промышленной улице, в связи с чем Анатолий Локоть советует автомобилистам воспользоваться объездом по проспекту Дзержинского.