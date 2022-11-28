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В Новосибирске 93 дома остались без отопления в сильные морозы

Сегодня, 15:28
Фото: Telegram-канал "Анатолий Локоть"
Аварии на теплотрассе на ул. Промышленной

Коммунальная авария оставила без тепла почти сотню домов в Дзержинском районе города

Причиной отключения горячей воды стал прорыв теплотрассы на улице Промышленной, — об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем telegram-канале.

«Перекрыли магистраль 800 мм под ул. Промышленной для ликвидации аварии. Сейчас идет откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов», — доложил градоначальник в своем телеграмме.

Пресс-служба СГК уточнила, что нарушение выявили в 18:30. Тогда же ремонтная бригада выехала на место и локализовала аварию. Для работ по починке теплосети пришлось отключить отопление в 93 домах Дзержинского района Новосибирска.

На месте аварии организован оперативный штаб по ликвидации аварии во главе с мэром. Из-за ремонтных работ также пришлось перекрыть движение по Промышленной улице, в связи с чем Анатолий Локоть советует автомобилистам воспользоваться объездом по проспекту Дзержинского.

В Вечер понедельника в Новосибирске температура должна опуститься до -30°C, об этом ранее сообщал прогноз погоды.

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#Происшествия#Новосибирск#Анатолий Локоть#Авария#93 дома без тепла
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