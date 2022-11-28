Греются чаем с субботы: как выживает без отопления в -35 микрорайон под Новосибирском

В минувшие выходные по региону ударил крепкий 35-градусный мороз и из-за этого многие даже не показывали носа на улицу, отогревались дома. Но как оказалось, не всем новосибирцам удалось спрятаться от стужи в своих квартирах. Десятки жителей ЖК «Светлый» провели эти дни в настоящей «ледяной ловушке» из-за аварии на котельных.
«Мы живем в трехуровневой квартире, где на нижнем этаже батареи были едва теплые, а на верхнем холодные. За окном -35, а в доме температура воздуха не превышала и +5 градусов. Приходилось ложиться спать поздно, и обязательно в теплой одежде и шапке. Согревались чаем, пока не сгорел чайник. Потом сгорел удлинитель, к которому были подключены обогревательные приборы», - рассказала Atas.info жительница улицы Локтинская, 12 Ольга.
Женщина отметила, что подобным образом выживали эти дни все соседи. Кипятили воду в кастрюлях, держали включенными плиты и духовки. И плотно укутавшись в одеяла, звонили во все инстанции.
«Дозвонились до прокурора Мошковского района, там нам сказали, что будет проверка. До областной прокуратуры дозвонились тоже. Получили в ответ, - мы не принимают заявления по телефону. Кто за это будет отвечать, пока не понятно», - сетуют сибиряки.
Как в понедельник, 28 ноября, сообщил губернатору Новосибирской области министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, отключение тепла в ЖК «Светлый» произошло из-за сбоя насосного оборудования в котельных №1 и №2. Эту информацию подтвердил глава Мошковского района Сергей Субботин и пообещал полностью устранить аварию сегодня до 19:00.
Тем временем, всех жильцов предупреждают, что тепло не поступит моментально во все квартиры. Ещё некоторое время оно будет циркулировать по трубам и доставляться в батареи. После этих новостей замерзающие начали подготовку ко встрече ещё одной морозной ночи в своих жилищах - даже снова получают под подпись обогреватели.
На момент написания статьи стало известно, что прокуратура Мошковского района организовала проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В рамках проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц.