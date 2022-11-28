Греются чаем с субботы: как выживает без отопления в -35 микрорайон под Новосибирском

Тем временем, всех жильцов предупреждают, что тепло не поступит моментально во все квартиры. Ещё некоторое время оно будет циркулировать по трубам и доставляться в батареи. После этих новостей замерзающие начали подготовку ко встрече ещё одной морозной ночи в своих жилищах - даже снова получают под подпись обогреватели.