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Детский сад и 24 дома остались без отопления в Новосибирске

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Без тепла в квартирах сибиряки живут со вчерашнего вечера

В Новосибирске прокуратура проверит аварийное отключение отопления на Серафимовича

В мороз без отопления остались более 20 жилых домов, детский сад и другие социальные учреждения, о чем рассказали в прокуратуре региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры проведут проверку отключения теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Под отключение попали дома на улицах Плахотного и Пермитина.

Стало известно, когда вернут отопление на улице Серафимовича в Новосибирске
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Без отопления остались 24 дома, детсад, 4 административных здания и Новосибирский клинический центр крови. Сегодня 16 домов уже подключили к теплу. На остальных участках работы завершат вечером, к 16:00.

Внеплановое отключение тепла произошло из-за аварии на теплосети по улице Серафимовича. Ранее сообщалось, что там прорвало трубу.

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Новосибирске выросло до 16 человек
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Напомним, что вчера в Кировском районе произошло жесткое ДТП с двумя трамваями. В аварии пострадали 16 человек. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление
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