Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры проведут проверку отключения теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Под отключение попали дома на улицах Плахотного и Пермитина.
Без отопления остались 24 дома, детсад, 4 административных здания и Новосибирский клинический центр крови. Сегодня 16 домов уже подключили к теплу. На остальных участках работы завершат вечером, к 16:00.
Внеплановое отключение тепла произошло из-за аварии на теплосети по улице Серафимовича. Ранее сообщалось, что там прорвало трубу.
Напомним, что вчера в Кировском районе произошло жесткое ДТП с двумя трамваями. В аварии пострадали 16 человек.