ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев около 19 часов. Там столкнулись два трамвая. В салоне находились пассажиры.
От удара внутри общественного транспорта оторвало поручни и выбило стекла. Новосибирцы пострадали. Изначально сообщалось о 11 госпитализированных с травмами в больницу, потом о 15, а сегодня о 16 человек.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения, у 11 человек были незначительные повреждения, троих еще дообследывают, а двое сибиряков получили перелом голени и ушиб мозга.
Напомним, ранее инцидентом заинтересовалась областная прокуратура. Дело взял на контроль Следственный комитет.