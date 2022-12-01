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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Новосибирске выросло до 16 человек

Сегодня, 05:30
Фото: ВК/Аст-54
Два трамвая
30 ноября в Кировском районе Новосибирска произошла авария с двумя трамваями, в ходе которой пострадали 16 человек. Количество пострадавших подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев около 19 часов. Там столкнулись два трамвая. В салоне находились пассажиры.

От удара внутри общественного транспорта оторвало поручни и выбило стекла. Новосибирцы пострадали. Изначально сообщалось о 11 госпитализированных с травмами в больницу, потом о 15, а сегодня о 16 человек.

Раскрыты шокирующие кадры ДТП с двумя новосибирскими трамваями
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Как уточнили в Министерстве здравоохранения, у 11 человек были незначительные повреждения, троих еще дообследывают, а двое сибиряков получили перелом голени и ушиб мозга.

Напомним, ранее инцидентом заинтересовалась областная прокуратура. Дело взял на контроль Следственный комитет.

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#ДТП#Происшествия#Транспорт#Эмилия Губарева#Столкнулись трамваи - 15 пострадавших
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