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Стало известно, когда вернут отопление на улице Серафимовича в Новосибирске

Сегодня, 02:36
Фото: 1MI
Отопление вернут к 16 часам

В Новосибирске на улице Серафимовича 11 домов остались без отопления

В Ленинском районе Новосибирска 30 ноября отключили отопление в жилых домах. Сроки восстановления тепла назвали в Сибирской генерирующей компании.

Дефект на теплотрассе был обнаружен на улице Серафимовича. В зону отключения от тепла попали 11 домов и 3 социальных объекта.

Коммунальную аварию начали сразу же устранять. Выяснилось, что на теплотрассе прорвало трубу. Участок пришлось демонтировать.

Работы планировалось закончить к 8 утра 1 декабря, но сотрудники СГК нашли новый дефект. Именной по этой причине сроки ремонта продлили до 16 часов.

Отопление включили во всех домах после коммунальной аварии в Новосибирске
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В настоящий момент температура в домах, где отключили тепло, составляет 16-17 градусов. За окном -25 градусов, а днем чуть потеплеет до -19. 

Напомним, что ранее коммунальная авария произошла на улице Промышленной. Тогда без тепла остались 93 дома. 

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#Эмилия Губарева#Отопление#Новосибирск
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