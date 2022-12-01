Дефект на теплотрассе был обнаружен на улице Серафимовича. В зону отключения от тепла попали 11 домов и 3 социальных объекта.
Коммунальную аварию начали сразу же устранять. Выяснилось, что на теплотрассе прорвало трубу. Участок пришлось демонтировать.
Работы планировалось закончить к 8 утра 1 декабря, но сотрудники СГК нашли новый дефект. Именной по этой причине сроки ремонта продлили до 16 часов.
В настоящий момент температура в домах, где отключили тепло, составляет 16-17 градусов. За окном -25 градусов, а днем чуть потеплеет до -19.
Напомним, что ранее коммунальная авария произошла на улице Промышленной. Тогда без тепла остались 93 дома.
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