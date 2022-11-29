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Отопление включили во всех домах после коммунальной аварии в Новосибирске

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
В батареях восстановили тепло

В Новосибирске завершили ремонт аварийной теплотрассы на Промышленной

Утром 29 ноября в Новосибирске завершили ремонт теплотрассы, из-за которой без отопления остались почти 100 домов в Дзержинском районе.

Вчера вечером в Дзержинском районе прорвало трубу. Коммунальщики обнаружили на ней дефекты. Всю ночь шли аварийные работы. Без отопления оставались 93 дома. Часть объектов подключили к теплу вчера, а 10 домов подключили сегодня.

93 дома без тепла в лютый мороз: в Новосибирске прорвало трубу 1986 года
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Для поступления тепла потребуется время. Для начала трубопровод должен прогреться, а после этого теплоноситель начнет поступать в дома.

Во время аппаратного совещания 29 ноября начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев рассказал, что вернуть тепло во все здания после коммунальной аварии планируют к середине дня.

Фото дырявой трубы, из-за которой тысячи новосибирцев остались без отопления
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Напомним, что ранее в СГК показали фото трубы, из-за которой произошел прорыв на теплотрассе. На снимке очевидцы повреждения.  

#Отопление#Эмилия Губарева
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