Отопление включили во всех домах после коммунальной аварии в Новосибирске

Вчера вечером в Дзержинском районе прорвало трубу. Коммунальщики обнаружили на ней дефекты. Всю ночь шли аварийные работы. Без отопления оставались 93 дома. Часть объектов подключили к теплу вчера, а 10 домов подключили сегодня.
Для поступления тепла потребуется время. Для начала трубопровод должен прогреться, а после этого теплоноситель начнет поступать в дома.
Во время аппаратного совещания 29 ноября начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев рассказал, что вернуть тепло во все здания после коммунальной аварии планируют к середине дня.
Напомним, что ранее в СГК показали фото трубы, из-за которой произошел прорыв на теплотрассе. На снимке очевидцы повреждения.