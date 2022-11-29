Отопление включили во всех домах после коммунальной аварии в Новосибирске

Вчера вечером в Дзержинском районе прорвало трубу. Коммунальщики обнаружили на ней дефекты. Всю ночь шли аварийные работы. Без отопления оставались 93 дома. Часть объектов подключили к теплу вчера, а 10 домов подключили сегодня.