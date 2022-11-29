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Фото дырявой трубы, из-за которой тысячи новосибирцев остались без отопления

Сегодня, 02:33
Фото: СГК
Труба 1986 года

В СГК показали поврежденную трубу теплосети в Дзержинском районе Новосибирска

28 ноября тысячи жителей Дзержинского района остались без отопления. Коммунальщики работали до глубокой ночи и демонтировали поврежденный участок теплотрассы, который был сильно поврежден.

На трубе, из-за которой и произошла коммунальная авария на улице Промышленной, видны значительные дефекты. В итоге в СГК приняли решение заменить 9-метровый отрезок трубы и двух отводов. Все работы планировалось сделать к 10 утра 29 ноября.

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Мэр Анатолий Локоть, который возглавил штаб по ликвидации аварии, написал на своей странице в ТГ-канале, что отопление восстановлено уже в большинство домов. Осталось подключить девять жилых домов.

Напомним, что улицу Промышленную затопило после прорыва. Автомобилисты были вынуждены объезжать опасный участок. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Отопление
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