На трубе, из-за которой и произошла коммунальная авария на улице Промышленной, видны значительные дефекты. В итоге в СГК приняли решение заменить 9-метровый отрезок трубы и двух отводов. Все работы планировалось сделать к 10 утра 29 ноября.
Мэр Анатолий Локоть, который возглавил штаб по ликвидации аварии, написал на своей странице в ТГ-канале, что отопление восстановлено уже в большинство домов. Осталось подключить девять жилых домов.
Напомним, что улицу Промышленную затопило после прорыва. Автомобилисты были вынуждены объезжать опасный участок. Происшествием заинтересовалась прокуратура.