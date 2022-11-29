На трубе, из-за которой и произошла коммунальная авария на улице Промышленной, видны значительные дефекты. В итоге в СГК приняли решение заменить 9-метровый отрезок трубы и двух отводов. Все работы планировалось сделать к 10 утра 29 ноября.