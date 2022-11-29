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Мэрия Новосибирска поощрит сотрудников СГК, работавших на аварии в Дзержинском районе

Сегодня, 04:02
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Крупную аварию на тепловых сетях устраняли всю ночь

За ликвидацию прорыва трубы в Дзержинском районе в Новосибирске отметят рабочих СГК

Мэр Новосибирска распорядился составить список всех энергетиков из первой смены ликвидаторов крупной аварии на трубопроводе в Дзержинском районе. Отдельно будет отмечен рабочий, перекрывший вентили в тепловой камере

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился составить список всех сотрудников "Сибирской энергетической компании", которые работали на месте крупной аварии на трубопроводе в Дзержинском районе с первых минут и до полуночи 28 ноября.

"Кто принял на себя основную нагрузку, особенно тот паренек, который отключал, вентили крутил. У меня предложение отметить этих людей", - сказал глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания с руководителями департаментов во вторник, 29 ноября.

По данным на 10 утра без отопления в Дзержинском районе оставалось 9 многоквартирных домов и один детский сад. Наладить подачу тепла обещают в течение дня.

Накануне вечером из-за прорыва трубопровода без отопления остались 93 объекта в районе улицы Промышленной – жилые дома, больницы, школы и детсады. Кипяток хлынул на проезжую часть.

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