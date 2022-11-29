Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился составить список всех сотрудников "Сибирской энергетической компании", которые работали на месте крупной аварии на трубопроводе в Дзержинском районе с первых минут и до полуночи 28 ноября.
"Кто принял на себя основную нагрузку, особенно тот паренек, который отключал, вентили крутил. У меня предложение отметить этих людей", - сказал глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания с руководителями департаментов во вторник, 29 ноября.
По данным на 10 утра без отопления в Дзержинском районе оставалось 9 многоквартирных домов и один детский сад. Наладить подачу тепла обещают в течение дня.
Накануне вечером из-за прорыва трубопровода без отопления остались 93 объекта в районе улицы Промышленной – жилые дома, больницы, школы и детсады. Кипяток хлынул на проезжую часть.