В Новосибирске прокуратура начала проверку аварии на теплосетях в Дзержинском районе

Напомним, вечером 28 ноября в Дзержинском районе города прорвало трубу. Из-за дефекта батареи остыли в 93 многоэтажках, и это, когда на улице -35…-40 градусов.
Прокуратура проверит на соблюдение закона организацию, которая обслуживает эти теплосети. Проконтролирует устранение неполадок.
Напомним, с субботу, 26 ноября, от отопления отключены 22 жилых дома в ЖК «Светлый» под Новосибирском. Вчера, 28 ноября, им обещали начать подачу тепла, но до всех квартир оно будет доходить медленно.
Местные жители опешили от этой новости и приготовились утепляться к очередной морозной ночи в доме.