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В Новосибирске прокуратура начала проверку аварии на теплосетях в Дзержинском районе

Сегодня, 02:47
Фото: Прокуратура проверит коммунальную аварию в Новосибирске
Telegram-канал "Анатолий Локоть
Прокуратура начала проверку после ЧП с теплосетями между улицами Королева и Промышленной в Новосибирске. Из-за коммунальной аварии без отопления остались десятки тысяч человек.

Напомним, вечером 28 ноября в Дзержинском районе города прорвало трубу. Из-за дефекта батареи остыли в 93 многоэтажках, и это, когда на улице -35…-40 градусов.

Прокуратура проверит на соблюдение закона организацию, которая обслуживает эти теплосети. Проконтролирует устранение неполадок.

Напомним, с субботу, 26 ноября, от отопления отключены 22 жилых дома в ЖК «Светлый» под Новосибирском. Вчера, 28 ноября, им обещали начать подачу тепла, но до всех квартир оно будет доходить медленно.

Местные жители  опешили от этой новости и приготовились утепляться к очередной морозной ночи в доме.

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#Алина Шефер#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление
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