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СГК будет обследовать новосибирские теплосети с помощью роботов

Сегодня, 13:26
Фото: СГК
Робот-диагност
"Сибирская генерирующая компания" закупает роботизированные комплексы для обследования теплосетей в Новосибирске, сообщается на сайте СГК.

Кроме столицы Сибири роботы будут использоваться в Барнауле, Красноярске и Кемерове. С их помощью компания планирует увеличить “объем внутритрубной диагностики” в три раза.

"Помимо увеличения объемов замены тепловых сетей увеличиваем и объемы их диагностики. Работу начнем уже в следующий межотопительный период 2023 года. Это позволит улучшить качество диагностики, увеличить количество выявляемых скрытых дефектов (...) и в целом повысить уровень выполнения всех ремонтных работ", - приводятся в сообщении слова технического директора СГК Сергея Пушкина.

Аппараты изготовит российская компания "Диаконт" из Санкт-Петербурга, их стоимость составит 354 млн рублей.

Как уточнили в СГК, роботы будут передвигаться по трубам, оценивая состояние металла и сварных швов, толщину стенкок, что позволит выявлять точное местоположение поломок.

"Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем - выясняется, что один ее участок подлежит замене, а второй находилась в лучших условиях, и состояние его хорошее. Диагностика позволит планировать модернизацию труб максимально точно", - пояснил Пушкин.

В СГК добавили, что роботизированная диагностика дополнит основные методы проверки - гидравлические испытания, тепловизионное обследование. Компания и раньше использовала для мониторинга роботов, но арендованных.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на загадочный шум в ночь на 12 ноября. Оказалось, что он исходил от ТЭЦ-3.

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#Общество#Город#Новосибирск#СГК#Роботы
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