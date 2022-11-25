СГК будет обследовать новосибирские теплосети с помощью роботов

"Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем - выясняется, что один ее участок подлежит замене, а второй находилась в лучших условиях, и состояние его хорошее. Диагностика позволит планировать модернизацию труб максимально точно", - пояснил Пушкин.