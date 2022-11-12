Ночной шум исходил от ТЭЦ-3 в Новосибирске – сотрудники СГК запускали котел

Некий странный гул сибиряки слышали на правом и левом берегах города. Сначала они предположили, что звук доносится с воздуха от вертолетов, такое ведь бывало и раньше. А на деле, шумели на территории ТЭЦ-3.
«Работники запускали котел №14, который недавно отремонтировали. Продували клапаны. Просим извинения у горожан за доставленные неудобства», - рассказали Atas.info представители Сибирского генерирующей компании.
Представители отметили, что днем совершать эти работы нет возможности. Этот процесс занимает сутки.