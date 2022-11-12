atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночной шум исходил от ТЭЦ-3 в Новосибирске – сотрудники СГК запускали котел

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Шум от ТЭЦ-3 разбудил жителей Новосибирска ночью 12 ноября

Шум от ТЭЦ-3 разбудил жителей Новосибирска ночью 12 ноября

Жители Новосибирска пожаловались на загадочный шум, который помешал их сну в ночь на 12 ноября. Оказалось, он исходил от ТЭЦ-3.

Некий странный гул сибиряки слышали на правом и левом берегах города. Сначала они предположили, что звук доносится с воздуха от вертолетов, такое ведь бывало и раньше. А на деле, шумели на территории ТЭЦ-3.

«Работники запускали котел №14, который недавно отремонтировали. Продували клапаны. Просим извинения у горожан за доставленные неудобства», - рассказали Atas.info представители Сибирского генерирующей компании.

Представители отметили, что днем совершать эти работы нет возможности. Этот процесс занимает сутки.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Шум#СГК
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
10 ноября, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
10 ноября, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Вчера, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Вчера, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
10 ноября, 19:01
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
Вчера, 12:50