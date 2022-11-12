Жители Новосибирска пожаловались на странный ночной шум

«На улице стоял такой странный шум. Он был больше не громким, а раздражающим, как жужжание под ухом. И что странно, живем то мы на правом берегу и у нас такие незнакомые звуки слышны впервые. Обычно всё заглушают машины», - рассказала читательница.
Оказалось, шум также слышали этой ночью жители левобережья Новосибирска. Об этом они написали в соцсетях, предположив, что он исходил от ТЭЦ-2.
Напомним, ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты, которые летали в небе над городом. Полеты осуществляли представители СГК, они искали дефекты на теплосетях. Недавно эти работы завершили.