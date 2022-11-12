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Жители Новосибирска пожаловались на странный ночной шум

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI
Сильный гул помешал отдыху жителей Новосибирска в ночь с 11 по 12 ноября
Сильный гул помешал отдыху жителей Новосибирска в ночь с 11 по 12 ноября. Об этом они рассказали редакции Atas.info.
«На улице стоял такой странный шум. Он был больше не громким, а раздражающим, как жужжание под ухом. И что странно, живем то мы на правом берегу и у нас такие незнакомые звуки слышны впервые. Обычно всё заглушают машины», - рассказала читательница.

Оказалось, шум также слышали этой ночью жители левобережья Новосибирска. Об этом они написали в соцсетях, предположив, что он исходил от ТЭЦ-2.

Напомним, ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты, которые летали в небе над городом. Полеты осуществляли представители СГК, они искали дефекты на теплосетях. Недавно эти работы завершили.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Шум#ТЭЦ
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