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Posted 4 мая 2022, 03:10

Published 4 мая 2022, 03:10

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

СГК предупреждает о шуме из-за установки котла на ТЭЦ-3 в Новосибирске

СГК предупреждает о шуме из-за установки котла на ТЭЦ-3 в Новосибирске

4 мая 2022, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Грохот и шум может потревожить покой жителей Ленинского района Новосибирска утром 4 мая. Причиной является установка котла на ТЭЦ.

СГК предупредила новосибирцев о возможном шуме в зоне ТЭЦ-3. Небольшой гул может доносится до жилых домов.

«Приносим свои извинения. Занимаемся пуском котла из резерва. Первый этап – сбрасывание пара. Придется немного пошуметь», - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Уточнено, что шумные работы должны прекратиться к 11:00. Сейчас у котла заменяют трубы для теплообмена в топочной камере.

Напомним, ещё осенью 2021 года жители двух районов Новосибирска в зоне ТЭЦ-3 пожаловались на ночной шум в мэрию. Тогда специалисты проводили плановые работы на оборудовании.

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#Город#Новосибирск
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