Новосибирцы смогут спать спокойно – шумные вертолеты перестанут летать над городом

На шум от пролетающих над домами вертолетов жаловались многократно горожане. Звук крутящихся лопастей мешал им спать и отдыхать. Об этой ситуации знали представители энергетической компании, но ничего не могли поменять.
Недавно СГК объявила, что завершила полеты над городом. За месяц они успели обследовать 205 кв.м. теплосетей с помощью Ми-8 и БПЛА.
Все выявленные повреждения отметили на специальной карте. Скоро на места выдвинутся бригады специалистов, которые начнут ремонт.
Карту самых убитых теплотрасс Новосибирска ранее публиковал Атас.инфо.