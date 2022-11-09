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Новосибирцы смогут спать спокойно – шумные вертолеты перестанут летать над городом

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
Ночные полеты на вертолетах в небе над Новосибирском совершали сотрудники СГК

Вертолеты прекратили летать по ночам над Новосибирском

Ночные полеты на вертолетах в небе над Новосибирском совершали сотрудники компании СГК. Энергетики с высоты искали дефекты на трубопроводах, а недавно они эти работы завершили.

На шум от пролетающих над домами вертолетов жаловались многократно горожане. Звук крутящихся лопастей мешал им спать и отдыхать. Об этой ситуации знали представители энергетической компании, но ничего не могли поменять.

Недавно СГК объявила, что завершила полеты над городом. За месяц они успели обследовать 205 кв.м. теплосетей с помощью Ми-8 и БПЛА.

Все выявленные повреждения отметили на специальной карте. Скоро на места выдвинутся бригады специалистов, которые начнут ремонт.

Карту самых убитых теплотрасс Новосибирска ранее публиковал Атас.инфо.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вертолеты#СГК#Теплосеть
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