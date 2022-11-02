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“Можно перетерпеть”: Локоть высказался о вертолетах в небе над Новосибирском

Сегодня, 12:22
Фото: ВК-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Вертолет в небе над Новосибирском
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал обследования теплосетей на вертолетах, которые взволновали горожан.

“Я считаю обследование и мониторинг, которые проводит СГК (Сибирская генерирующая компания - прим. ред.), благим делом для новосибирцев, прежде всего. Мы в ходе этого анализа получаем информацию о тех местах, где могут произойти аварии во время подачи тепла, особенно в зимний период”, - цитирует НГС градоначальника.

Локоть подчеркнул, что полеты над Новосибирском сейчас значительно дешевле ликвидации аварий на теплосетях в 30-градусный мороз, добавив, что шум вертолетов “можно перетепреть”.

Он также уточнил, что у горадминистрации нет полномочий закрывать небо над столицей Сибири.

Вертолеты новосибирцы заметили вечером 26 октября. Как оказалось, таким образом СГК выявляла дефекты теплосетей. Для выявления используется тепловизор, поэтому работы проводятся вечером или ночью - чтобы исключить солнечные блики.

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#Общество#Город#Происшествия#Политика#Новосибирск#2022#Локоть#Вертолеты#Комментарий
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