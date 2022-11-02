“Можно перетерпеть”: Локоть высказался о вертолетах в небе над Новосибирском

“Я считаю обследование и мониторинг, которые проводит СГК (Сибирская генерирующая компания - прим. ред.), благим делом для новосибирцев, прежде всего. Мы в ходе этого анализа получаем информацию о тех местах, где могут произойти аварии во время подачи тепла, особенно в зимний период”, - цитирует НГС градоначальника.