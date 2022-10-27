atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты

Сегодня, 01:57
Фото: 1MI
СГК проводит съемку теплосетей в вечернее время

В небе над Новосибирском пролетели вертолеты

Вечером 26 октября жители Новосибирска заметили в небе вертолеты и очень обеспокоились.

Оказалось, что Сибирская генерирующая компания проводит обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это необходимо для выявления дефектов.

Тепловизор находит утечки и повреждения изоляции. Работы ведут только в вечернее и ночное время. Это также важно, чтобы исключить бликов солнечного света.

В ближайшее время аэросъемку проведут еще несколько раз. Ее дата зависит от погодных условий.

Напомним, что ранее карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году. По состоянию на 2021 год 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина «красной» зоны должна сократиться на 12 километров.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
25 октября, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Вчера, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Вчера, 11:54
Генплан Новосибирска изменили ради жилмассива Клюквенный
Вчера, 20:13
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
25 октября, 16:21