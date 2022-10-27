За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты

Напомним, что ранее карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году. По состоянию на 2021 год 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина «красной» зоны должна сократиться на 12 километров.