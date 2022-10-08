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В СГК раскрыли подробности провала грузовика под асфальт в Новосибирске

Сегодня, 05:34
Фото: АСТ-54/ВК
Грузовик СГК провалился под землю на улице Кропоткина в Новосибирске 7 октября, а потом в него врезался другой горящий спецтранспорт. Подробности аварии прокомментировали в компании.

Оказалось, что на данном участке произошла коммунальная авария, связанная с дефектом на трубопроводе. Грузовой автомобиль СГК как раз ехал для устранения проблемы.

«Размыло на Кропоткина грунт так, что асфальт просел. По случайности туда заехала машина с нашей бригадой. Следом ехал другой автомобиль, который врезался в провалившийся и случился пожар», - рассказали Atas.info в диспетчерской Сибирского генерирующей компании.

Горящие машины оперативно потушили пожарные ГУ МЧС. Транспорт СГК почти не пострадал, как и люди в нём.

Сейчас специалисты устраняют проблемы с трубами на этом участке улицы.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Авария
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