В СГК раскрыли подробности провала грузовика под асфальт в Новосибирске

Грузовик СГК провалился под землю на улице Кропоткина в Новосибирске 7 октября, а потом в него врезался другой горящий спецтранспорт. Подробности аварии прокомментировали в компании.

Оказалось, что на данном участке произошла коммунальная авария, связанная с дефектом на трубопроводе. Грузовой автомобиль СГК как раз ехал для устранения проблемы. «Размыло на Кропоткина грунт так, что асфальт просел. По случайности туда заехала машина с нашей бригадой. Следом ехал другой автомобиль, который врезался в провалившийся и случился пожар», - рассказали Atas.info в диспетчерской Сибирского генерирующей компании. Горящие машины оперативно потушили пожарные ГУ МЧС. Транспорт СГК почти не пострадал, как и люди в нём. Сейчас специалисты устраняют проблемы с трубами на этом участке улицы.