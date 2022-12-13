По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», 13 декабря пришло потепление до -9…-11 °C днем и -16…-18 °C вечером.
В среду, 14 декабря, ночью будет -24…-29 °C, а местами и -34 °C. Дневная температура воздуха составит -21…-26 °C. Возможен небольшой снег.
В четверг, 15 декабря температура ночью -27…-32 °C, местами до -37 °C. Днем будет -21…-26 °C, местами до -15…-20 °C. Преимущественно без осадков.
По данным сайта meteovesti, сегодня в Новосибирске -11…-12 °C, в среду -24…-22 °C, а в четверг -29…-21 °C. Преимущественно без осадков.
По данным сервиса gismeteo, сегодня в Новосибирске -10 °C, в среду -23…-30 °C, в четверг -21…30 °C.
Напомним, что 150 детей не доехали до школ под Новосибирском из-за лютых 35-градусных морозов. Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах.