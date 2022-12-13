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Жуткие морозы до -32 °C надвигаются на Новосибирскую область

Сегодня, 03:08
Фото: atas.info
Ночи будут морозными

Морозы до -32 °C ожидаются в Новосибирской области

Сегодня ночью в Новосибирской области выпал снег и немного потеплело, однако погодные сервисы свидетельствуют о температурных качелях в ближайшие дни. Смотрим прогноз погоды.

По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», 13 декабря пришло потепление до -9…-11 °C днем и -16…-18 °C вечером.

В среду, 14 декабря, ночью будет -24…-29 °C, а местами и -34 °C. Дневная температура воздуха составит -21…-26 °C. Возможен небольшой снег.

В четверг, 15 декабря  температура ночью -27…-32 °C, местами до -37 °C. Днем будет -21…-26 °C, местами до -15…-20 °C. Преимущественно без осадков.

Фото: meteo-nso.ru

По данным сайта meteovesti, сегодня в Новосибирске -11…-12 °C, в среду -24…-22 °C, а в четверг -29…-21 °C. Преимущественно без осадков.

Фото: meteovesti

По данным сервиса gismeteo, сегодня в Новосибирске -10 °C, в среду -23…-30 °C, в четверг -21…30 °C.

Фото: gismeteo

Напомним, что 150 детей не доехали до школ под Новосибирском из-за лютых 35-градусных морозов. Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах.  

#Эмилия Губарева
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