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150 детей не доехали до школ под Новосибирском из-за лютых 35-градусных морозов

Сегодня, 04:51
Фото: atas.info
В Тогучинском районе отменили автобус

В двух районах Новосибирской области не повезли детей в школу из-за морозов

Подвоз детей в нескольких районах Новосибирской области был отменен из-за сильного мороза, о чем сообщили в ТУАД.

Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, из-за низкой температуры в двух районах области отменили подвоз детей в школы.

Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах. Автобусы не пошли из 10 населенных пунктов. Всего на уроках не оказалось 153 ребенка.

Причиной тому стал 35-градусный мороз в 6-7 утра 12 декабря. По дорогам сети ТУАД проезд обеспечен, а техника исправна.

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Напомним, на этой неделе ожидается резкое похолодание до -31°C и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Смотрите прогноз погоды на неделю. 

#Транспорт#Дети#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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