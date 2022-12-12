В двух районах Новосибирской области не повезли детей в школу из-за морозов

Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, из-за низкой температуры в двух районах области отменили подвоз детей в школы.
Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах. Автобусы не пошли из 10 населенных пунктов. Всего на уроках не оказалось 153 ребенка.
Причиной тому стал 35-градусный мороз в 6-7 утра 12 декабря. По дорогам сети ТУАД проезд обеспечен, а техника исправна.
Напомним, на этой неделе ожидается резкое похолодание до -31°C и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Смотрите прогноз погоды на неделю.