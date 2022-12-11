Снегопады, морозы до -31°C и лютый ветер: прогноз погоды на неделю в Новосибирске

По данным Гисметео, во вторник, 13 декабря, в Новосибирске резко потеплеет до -8°C. Начнется обильный снегопад, который вечером завершится и откроет путь морозу. Так уже со среды по пятницу, 14-16 декабря, Новосибирск окутает ледяным воздухом до -22 днем и -30…-31°C ночь.