Снегопады, морозы до -31°C и лютый ветер: прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Западно-Сибирский гидрометцентр предвещает в понедельник и вторник, 12-13 декабря, падение температуры воздуха ночью до -19…-31°C. Днем возможна гололедица, изморозь и кратковременный снег, а столбики термометра опустятся до -15...-17 градусов.
Также синоптики предупреждают о штормовом ветре, скорость которого может достигать 17 м/с. Потепление ожидают только к концу недели.
По данным Гисметео, во вторник, 13 декабря, в Новосибирске резко потеплеет до -8°C. Начнется обильный снегопад, который вечером завершится и откроет путь морозу. Так уже со среды по пятницу, 14-16 декабря, Новосибирск окутает ледяным воздухом до -22 днем и -30…-31°C ночь.
В выходные, 17 и 18 декабря, «Яндекс.Погода» обещает до -14 по Цельсию на термометре. Город накроет снегом, который завьюжит в воздухе со скоростью 3 м/с.