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Почему закрывается проезд трамваев на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

13 мая 2023, 01:54
Фото: 1MI
Движение закрывают временно

В Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев закроют движение 7 трамваев

Из-за организации реверсивного движения закрываются маршруты 7 трамваев на левом берегу Новосибирска, сообщают в мэрии города.

В связи с организацией реверсивного движения по однопутному трамвайному пути на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске временно закроют движение семи трамваев на левом берегу.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение затронет работу маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16 и 18 с 22 часов 13 мая до 8 утра 14 мая.

Это ограничение (реверсивное движение) будет действовать только до осени 2023 года, когда должны завершиться работы по ремонту трамвайных путей. 

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#Эмилия Губарева#Мэрия#Трамвай#Трамвайные пути#Ремонт#Транспорт#Город#Новосибирск
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