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Published Сегодня, 01:54
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В связи с организацией реверсивного движения по однопутному трамвайному пути на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске временно закроют движение семи трамваев на левом берегу.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение затронет работу маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16 и 18 с 22 часов 13 мая до 8 утра 14 мая.
Это ограничение (реверсивное движение) будет действовать только до осени 2023 года, когда должны завершиться работы по ремонту трамвайных путей.