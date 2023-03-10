Модернизация трамваев обойдется Новосибирску в 224,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Муниципальным предприятием «Горэлектротранспорт» заключен контракт на проведение модернизации десяти трамвайных вагонов модели 71-605 с ООО «БКМ-Сибирь», - сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Всего планируется отремонтировать десять трамвайных вагонов, стоимость одного модернизированного вагона составит 22,5 миллиона рублей. В ходе модернизации планируется установить на каждый вагон новый кузов, оснастить его новым энергоэффективным электронным тяговым приводом и провести капитальный ремонт узлов и агрегатов. Внутри оборудуют системы видеонаблюдения и аудиоинформирования, а также установят в салон шесть электрических отопителей.
При этом средний уровень износа трамвайного парка города составляет 78,3%. Сейчас в Новосибирске эксплуатируются трамвайных вагона, модернизированных «БКМ-Сибирь». Полная замена трамвайного парка может обойтись городу в 5,1 миллиарда рублей.
Напомним, что недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные причины ухудшения экологии в городе. Главной из них, по его мнению, являются выхлопные газы автомобилей.