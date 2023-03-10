Модернизация трамваев обойдется Новосибирску в 224,5 миллиона рублей

Всего планируется отремонтировать десять трамвайных вагонов, стоимость одного модернизированного вагона составит 22,5 миллиона рублей. В ходе модернизации планируется установить на каждый вагон новый кузов, оснастить его новым энергоэффективным электронным тяговым приводом и провести капитальный ремонт узлов и агрегатов. Внутри оборудуют системы видеонаблюдения и аудиоинформирования, а также установят в салон шесть электрических отопителей.