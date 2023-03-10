atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Модернизация трамваев обойдется Новосибирску в 224,5 миллиона рублей

10 марта 2023, 13:08
Фото: atas.info
В Новосибирске продолжается модернизация трамвайного парка
В Новосибирске продолжат модернизацию трамвайного парка. В настоящий момент заключен контракт на ремонт десяти вагонов. Об этом сообщили в городской администрации.
«Муниципальным предприятием «Горэлектротранспорт» заключен контракт на проведение модернизации десяти трамвайных вагонов модели 71-605 с ООО «БКМ-Сибирь», - сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

 

Всего планируется отремонтировать десять трамвайных вагонов, стоимость одного модернизированного вагона составит 22,5 миллиона рублей. В ходе модернизации планируется установить на каждый вагон новый кузов, оснастить его новым энергоэффективным электронным тяговым приводом и провести капитальный ремонт узлов и агрегатов. Внутри оборудуют системы видеонаблюдения и аудиоинформирования, а также установят в салон шесть электрических отопителей.

 

При этом средний уровень износа трамвайного парка города составляет 78,3%. Сейчас в Новосибирске эксплуатируются трамвайных вагона, модернизированных «БКМ-Сибирь». Полная замена трамвайного парка может обойтись городу в 5,1 миллиарда рублей.

 

Напомним, что недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные причины ухудшения экологии в городе. Главной из них, по его мнению, являются выхлопные газы автомобилей.

Директором «Экспресс-Пригорода» стал экс-замминистра транспорта Новосибирской области
Узнать подробнее
В общественном транспорте Новосибирска началась охота на "зайцев"
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Трамвай#Транспорт#Модернизация#Общественный транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
Вчера, 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Сегодня, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
Вчера, 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Сегодня, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
Вчера, 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Сегодня, 03:57