Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
Бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области (2019-23 годы) Вячеслав Невежин назначен генеральным директором АО "Экспресс-Пригород", которое занимается осуществлением перевозок пассажиров на электропоездах в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
"Основными задачами нового руководителя являются развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках", - говорится в сообщении.
Невежин до назначения на пост в региональном Минтрансе с 2001 года работал в структурах ЗСЖД, пройдя путь от помощника машиниста до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин ЗСЖД.