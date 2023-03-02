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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

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Updated Сегодня, 15:43

Директором "Экспресс-Пригорода" стал экс-замминистра транспорта Новосибирской области

2 марта 2023, 15:41
Фото: Эмилия Каплунская / atas.info
"Экспресс-Пригород" - крупнейший пригородный перевозчик за Уралом

Бывший замминстра транспорта возглавил "Экспресс-Пригород" в Новосибирске

Бывший замминистра транспорта Вячеслав Невежин возглавил АО "Экспресс-Пригород". Ранее он много лет проработал в структуре железнодорожного ведомства

Бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области (2019-23 годы) Вячеслав Невежин назначен генеральным директором АО "Экспресс-Пригород", которое занимается осуществлением перевозок пассажиров на электропоездах в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги  (ЗСЖД).

"Основными задачами нового руководителя являются развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках", - говорится в сообщении.

Невежин до назначения на пост в региональном Минтрансе с 2001 года работал в структурах ЗСЖД, пройдя путь от помощника машиниста до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин ЗСЖД.

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#Электричка#Пригородные перевозки#Директор#Транспорт#Новосибирская область
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