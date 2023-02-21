Под Новосибирском жестко избили 17-летнего подростка в электричке

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
На юношу напал 19-летний мужчина. Они вместе ехали в поезде до станции Барабинск и спорили всю дорогу. В какой-то момент старший не выдержал и ударил оппонента телефоном по голове.
Потом разборки переросли в кулачные бои в тамбуре. Там подростка парень ударил в лицо головой.
Обоих участников конфликта сняли с электрички полицейские. Их допросили, а потом возбудили уголовное дело в отношении агрессора. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.