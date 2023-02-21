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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Под Новосибирском жестко избили 17-летнего подростка в электричке

21 февраля 2023, 07:15
Фото: УТ МВД по СФО
Подросток пострадал в электричке
Крепкий молодой парень избил 17-летнего подростка в электричке под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

На юношу напал 19-летний мужчина. Они вместе ехали в поезде до станции Барабинск и спорили всю дорогу. В какой-то момент старший не выдержал и ударил оппонента телефоном по голове.

Потом разборки переросли в кулачные бои в тамбуре. Там подростка парень ударил в лицо головой.

Обоих участников конфликта сняли с электрички полицейские. Их допросили, а потом возбудили уголовное дело в отношении агрессора. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

#Алина Шефер#Нападение#Драка#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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