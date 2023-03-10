Анатолий Локоть: воздух новосибирцам портят выхлопные газы

Во время эфира на радио «Городская волна» новосибирский градоначальник заявил о негативном влиянии на местную экологию автомобильных выхлопов. Кроме того, свой вклад в порчу воздуха вносят местные котельные, а также граждане, пользующиеся печным отоплением. При этом, по словам Анатолия Локтя, вредных производств в Новосибирске нет.