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Анатолий Локоть: воздух новосибирцам портят выхлопные газы

10 марта 2023, 11:21
Фото: atas.info
Виновными в ухудшении экологии Новосибирска назначили автомобили
Стали известны причины загрязнения воздуха в Новосибирске. Одной из главных являются выхлопные газы автомобилей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Во время эфира на радио «Городская волна» новосибирский градоначальник заявил о негативном влиянии на местную экологию автомобильных выхлопов. Кроме того, свой вклад в порчу воздуха вносят местные котельные, а также граждане, пользующиеся печным отоплением. При этом, по словам Анатолия Локтя, вредных производств в Новосибирске нет.

До этого сотрудники Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей в нескольких районах Новосибирска. Так, в Заельцовском и Кировском районах отмечено превышение пыли, в Кировском и Калининском — фенола, в Советском — диоксида азота и формальдегида.

Напомним, что бывшего регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология — Новосибирск» признали банкротом согласно решению областного арбитража. До сентября нынешнего года в компании была введена процедура конкурсного производства.

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#Автомобили#Загрязнение воздуха#Экология#Новосибирск#Локоть#Александр Ляхов
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