Анатолий Локоть: воздух новосибирцам портят выхлопные газы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Во время эфира на радио «Городская волна» новосибирский градоначальник заявил о негативном влиянии на местную экологию автомобильных выхлопов. Кроме того, свой вклад в порчу воздуха вносят местные котельные, а также граждане, пользующиеся печным отоплением. При этом, по словам Анатолия Локтя, вредных производств в Новосибирске нет.
До этого сотрудники Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей в нескольких районах Новосибирска. Так, в Заельцовском и Кировском районах отмечено превышение пыли, в Кировском и Калининском — фенола, в Советском — диоксида азота и формальдегида.
Напомним, что бывшего регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология — Новосибирск» признали банкротом согласно решению областного арбитража. До сентября нынешнего года в компании была введена процедура конкурсного производства.