В общественном транспорте Новосибирска началась охота на "зайцев"

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:33
Там пояснили, что подобные рейды проводит городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса при поддержке полицейских - "для обеспечения полноты сбора выручки в транспорте, оснащенном бескондукторной системой оплаты проезда".
"Сегодня инспекторы проверяли оплату проезда в автобусах № 45к "Центральный корпус – Чемской бор", № 68 "Ст. Матвеевка" – М. "Студенческая", № 88 "ОРМЗ – Центральный корпус", № 96 "Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова", - уточнили в горадминистрации.
В отношении выявленных нарушителей составлены административные протоколы по п. 1 ст. 10.1 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ.
Ранее глава департамента транспорта Константин Васильев заявил, что оснащение общественного транспорта Новосибирска валидаторами поможет оснащать валидаторами минимизировать потери от безбилетных пассажиров.