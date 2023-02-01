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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В общественном транспорте Новосибирска началась охота на "зайцев"

1 февраля 2023, 08:25
Фото: atas.info
Новосибирский автобус
Четверых безбилетников поймали на остановке "Лыжная база" в Кировском районе Новосибирска, сообщили в мэрии.

Там пояснили, что подобные рейды проводит городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса при поддержке полицейских - "для обеспечения полноты сбора выручки в транспорте, оснащенном бескондукторной системой оплаты проезда".

"Сегодня инспекторы проверяли оплату проезда в автобусах № 45к "Центральный корпус – Чемской бор", № 68 "Ст. Матвеевка" – М. "Студенческая", № 88 "ОРМЗ – Центральный корпус", № 96 "Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова", - уточнили в горадминистрации.

В отношении выявленных нарушителей составлены административные протоколы по п. 1 ст. 10.1 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ.

Ранее глава департамента транспорта Константин Васильев заявил, что оснащение общественного транспорта Новосибирска валидаторами поможет оснащать валидаторами минимизировать потери от безбилетных пассажиров.

В Новосибирске сократят число «зайцев» с помощью валидаторов в транспорте
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#Общественный транспорт#Безбилетники#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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