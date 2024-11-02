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Трамвайные пути

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2024
В Новосибирске возобновили движение трамваев по новым рельсам на улице Мира
К завершению сезона дорожных работ в Новосибирске открыли трамвайное движение на улице Мира, сообщили в мэрии города.
2 ноября, 06:47
Троллейбус №15к отменят в Новосибирске — в чем причина
В Новосибирске перестанет курсировать троллейбус в Ленинском районе, информировали в мэрии.
1 ноября, 09:39
Трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города
21 сентября, 08:43
Один трамвайный маршрут закрыли и еще три изменили в Новосибирске
На левом берегу продолжает ремонт трамвайных путей, который повлиял на движение общественного транспорта, временно изменив его, рассказали в мэрии Новосибирска.
12 июля, 05:56
Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске
Днем 9 июня на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе с рельсов сошел трамвай №15, рассказали очевидцы.
9 июня, 07:26
В Новосибирске восстановят движение трамваев на проспекте Дзержинского
27 мая, 14:19
Трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске
Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска, представил план по продлению трамвайных путей до жилмассивов «Снегири» и «Родники».
9 февраля, 08:50
Ремонт улицы Серебренниковской планируют провести в Новосибирске осенью 2024
В Новосибирске ищут компанию для подготовки проекта ремонта улицы Серебренниковской. Для подготовки проекта работ выделено более 2,1 млн рублей.
31 января, 02:27
2023
Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов
Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Кировский район Новосибирска провёл выездное совещание по вопросам реорганизации трамвайного движения и увеличения резерва трамвайных пассажирских перевозок в Новосибирске.
5 сентября 2023, 07:55
«Домой не уехать»: новосибирцы попали в пробку на Сибиряков-Гвардейцев из-за трамвая
В Новосибирске возникла пробка накануне окончания рабочего дня. Люди не могут вернуться домой из-за неожиданной аварии.
4 сентября 2023, 10:45
Ликвидации трамвайного кольца у театра оперы не будет — мэрия Новосибирска опровергла
1 сентября 2023, 10:40
Сквер за оперным театром в Новосибирске освободят от трамвайного кольца
В Новосибирске сквер, расположенный за оперным театром, планируется освободить от трамвайного кольца. Его могут перенести в рамках новой планировки областного центра.
1 сентября 2023, 06:08
До «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске проложат трамвайные линии
В Новосибирске построят две новые трамвайные линии. Они будут проложены до микрорайонов «Снегири» и «Родники»
22 июля 2023, 07:21
Рухнувшее дерево преградило путь трамваю №13
В Новосибирске произошел очередной инцидент с трамваем №13. На этот раз транспортное средство чуть не столкнулось с деревом.
28 июня 2023, 08:52
Почему закрывается проезд трамваев на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
Из-за организации реверсивного движения закрываются маршруты 7 трамваев на левом берегу Новосибирска, сообщают в мэрии города.
13 мая 2023, 01:54
В Новосибирске снесут ларьки ради трамвайных путей на Гусинобродском шоссе
Власти Новосибирска планируют снести киоски на Гусинобродском шоссе ради новых трамвайных путей. В мэрии эту информацию сейчас обсуждают.
24 апреля 2023, 03:17
Для новосибирцев по улице Сибиряков-Гвардейцев запустят скоростной трамвай
В Новосибирске готовятся к запуску скоростного трамвая. Это поможет разгрузить пассажирский поток в областном центре.
8 апреля 2023, 08:38
2022
Трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры
Участок дороги на площади Калинина около стелы отремонтировали после вынесения представления МКУ «ДЭУ1».
16 декабря 2022, 07:56

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