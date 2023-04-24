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В Новосибирске снесут ларьки ради трамвайных путей на Гусинобродском шоссе

24 апреля 2023, 03:17
Фото: atas.info
Власти Новосибирска планируют снести киоски на Гусинобродском шоссе ради новых трамвайных путей. В мэрии эту информацию сейчас обсуждают.

Трамвайные пути хотят проложить от перекрестка Волочаевской и Коминтерна до автовокзала. Могут помешать в этом деле ларьки, стоящие вдоль дороги, и тогда их снесут.

«Рабочие уже подготовили участок, где появятся рельсы. Проложили водопроводные сети, канализацию. Некоторые киоски могут пойти под снос, пока это обсуждается», - рассказали в пресс-центре муниципалитета.

В настоящий момент на сайте госзакупок идет конкурс на поставку материалов. За шпалы готовы заплатить более 18 млн рублей.

Строительство новых трамвайных путей завершат в июле 2024 года.

#Алина Шефер#Трамвай#Трамвайные пути#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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