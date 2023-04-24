В Новосибирске снесут ларьки ради трамвайных путей на Гусинобродском шоссе

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Трамвайные пути хотят проложить от перекрестка Волочаевской и Коминтерна до автовокзала. Могут помешать в этом деле ларьки, стоящие вдоль дороги, и тогда их снесут.
«Рабочие уже подготовили участок, где появятся рельсы. Проложили водопроводные сети, канализацию. Некоторые киоски могут пойти под снос, пока это обсуждается», - рассказали в пресс-центре муниципалитета.
В настоящий момент на сайте госзакупок идет конкурс на поставку материалов. За шпалы готовы заплатить более 18 млн рублей.
Строительство новых трамвайных путей завершат в июле 2024 года.