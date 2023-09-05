Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов

Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдём. При этом, понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре, я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Вперёд строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ЖД-пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту».