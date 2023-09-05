Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
«По развитию горэлектротранспорта, в частности трамвая — и тактические, и некоторые принципиальные решения приняты, — подчеркнул Губернатор. — Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока — коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза.
Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдём. При этом, понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре, я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Вперёд строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ЖД-пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту».
Сегодня маршруты №3 и 18 перевозят в будничные сутки около 18 тысяч пассажиров — специалисты отмечают, что этот пассажиропоток может быть увеличен минимум в 2,5 раза — до 40 с лишним тысяч — за счёт снижения интервалов движения, но для этого сейчас не хватает вагонов. С продлением пути до отдалённых жилмассивов возможно увеличение пассажиропотока до 70 тысяч.
Протяжённость пассажирских трамвайных путей в Новосибирске — 137,5 км одиночного пути, из них в левобережной части города — 77,9 км. Капитальный ремонт необходим не менее 60 км трамвайных путей, в том числе 38,4 км в Левобережье.
Комплексная реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев, включая трамвайную линию, началась в 2021 году с ремонта проезжей части на участке от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова. Работы включали обособление трамвайных путей бордюрным камнем и строительство остановочных платформ. Обособление было необходимо для сокращения времени в пути на транспорте — до 15 минут — от крупных жилмассивов Кировского района до пл. Маркса.
На участке ул. Сибиряков-Гвардейцев от пл. Кирова до железнодорожного путепровода запланировано полное восстановление балластного слоя, верхнего строения пути и стрелочных узлов въезда в Левобережное трамвайное депо. Срок завершения работ — до 30 октября 2023 года.
Выполнение ремонта и обособления трамвайных путей позволит обеспечить ускоренный независимый режим движения трамвайных маршрутов №3 и №18, соединяющих жилмассивы Затулинский, Акатуйский, Палласа с пл. Маркса.
Сегодня превышена предельная пропускная способность магистралей, ведущих из Кировского района (ул. Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе, ул. Ватутина), в часы пик жители этих микрорайонов добираются до пл. Маркса более часа. Надёжная трамвайная связь позволит кардинально улучшить транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Кировского района.
Участники совещания отметили, что потенциал трамвайной линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев будет использован при перспективном продлении трамвайных линий на территорию Южно-Чемского жилмассива, а также в ЖК Затулинский.
Для лицея №113 построят новый корпус.