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Разработан проект нового корпуса лицея №113.

Андрей Травников рассказал в День знаний, что у Лицея №113 появится новый корпус

1 сентября 2023, 08:45
Фото: nso.ru
Разработан проект нового корпуса лицея №113.
Новосибирск — быстрорастущий город. Это не только открывает большие возможности перед его жителями, но и ставит серьёзные задачи перед властью. В том числе, по созданию новых школьных мест. По поручению Губернатора Андрея Травникова проработан проект строительства нового корпуса Лицея №113.

С этим важным для дальнейшего развития школы событием глава региона поздравил школьников, их родителей и учителей во время торжественной линейки 1 сентября.

«В таких районах, как ваш, вопрос решается непросто — сложно вписать новое здание школы в территорию, которая окружена жилыми домами. Вашей школе повезло: у вас среди друзей оказались умелые строители и проектировщики. Я посмотрел результат их работы и порадовался: на школьный участок удаётся поставить новое большое современное здание. Задача — и я уверен, что она будет выполнена — в этом году завершить разработку проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания вашей школы.
Будем строить города, а в городах — школы и вести туда новых первоклассников», — заявил Андрей Травников.

Губернатор также поздравил школьников и педагогов с началом нового учебного года: «Всех поздравляю с Днём знаний! Особые поздравления первоклассникам и их родителям. Школа — это не только учёба, но и встреча с любимыми учителями, друзьями. Желаю, чтобы все 11 лет школьной жизни у вас было желание пойти в школу».

В 2023/2024 учебном году в Лицее № 113 будут обучаться 1230 учеников в 45 классах. Проектная мощность образовательного учреждения сегодня 614 человек. Для решения вопроса обеспечения жителей микрорайона «Лада» дополнительными местами в общеобразовательных организациях по поручению Губернатора мэрия Новосибирска выполняет проектирование строительства отдельно стоящего здания на территории лицея на 650 мест. Прохождение госэкспертизы запланировано на октябрь–ноябрь 2023 года.

Напомним, что за счёт реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», а также госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью 17 880 мест, из них 11 школ на 9 592 места — в Новосибирске.

По поручению Президента России Владимира Путина, с 1 января 2022 года началась реализация новой масштабной федеральной программы капитального ремонта школ. Она предусматривает комплексный подход к проведению капремонта, при котором обновляется материально-техническая база учреждений.

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