В Новосибирске кондуктор кричала и выгоняла детей из трамвая

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По словам горожан вечером 3 августа в трамвай зашли пятеро детей. У них не хватило на всех денег за проезд, и они начали жалобно просить кондуктора позволить им проехать пару остановок бесплатно. Начался скандал.
«Детям, видимо, нужно было срочно куда-то добраться, но денег не хватало. Они аж на колени встали перед кондуктором, молили, чтобы она их не выгоняла. Уже вечерело, наверно, родители домой ждали. Но она разоралась и начала их выгонять. Добрые люди помогли — заплатили за ребят», — рассказала одна из пассажирок Алена.
Пассажиры скинулись деньгами и оплатили проезд детей. После на кондуктора подали жалобу.