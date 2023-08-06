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В Новосибирске кондуктор кричала и выгоняла детей из трамвая

6 августа 2023, 07:47
Фото: 1MI
Кондуктор выгоняла детей из трамвая, а они умоляли на коленях их оставить
Пассажиры трамвая №15 в Новосибирске пожаловались на кондуктора, которая с криками выгоняла детей. Об этом инциденте рассказали редакции Atas.info.

По словам горожан вечером 3 августа в трамвай зашли пятеро детей. У них не хватило на всех денег за проезд, и они начали жалобно просить кондуктора позволить им проехать пару остановок бесплатно. Начался скандал.

«Детям, видимо, нужно было срочно куда-то добраться, но денег не хватало. Они аж на колени встали перед кондуктором, молили, чтобы она их не выгоняла. Уже вечерело, наверно, родители домой ждали. Но она разоралась и начала их выгонять. Добрые люди помогли — заплатили за ребят», — рассказала одна из пассажирок Алена.

Пассажиры скинулись деньгами и оплатили проезд детей. После на кондуктора подали жалобу.

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#Алина Шефер#Дети#Трамвай#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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