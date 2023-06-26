В Октябрьском районе иномарка столкнулась с трамваем №13

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«13-й трамвай и легковушка столкнулись в Октябрьском районе», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирец, двигавшийся на KIA по улице Гурьевской, при повороте на Кирова не заметил трамвая и не пропустил его. В итоге легковой автомобиль врезался в трамвай на полном ходу.
В результате столкновения обошлось без пострадавших. Однако движение в районе аварии было временно затруднено.