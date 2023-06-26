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В Октябрьском районе иномарка столкнулась с трамваем №13

26 июня 2023, 12:00
Фото: ВК / АСТ-54
В Новосибирске произошло очередное ДТП с трамваем

В Новосибирске трамвай №13 столкнулся с иномаркой

В Новосибирске произошла авария. Иномарка умудрилась столкнуться с трамваем №13
«13-й трамвай и легковушка столкнулись в Октябрьском районе», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Новосибирец, двигавшийся на KIA по улице Гурьевской, при повороте на Кирова не заметил трамвая и не пропустил его. В итоге легковой автомобиль врезался в трамвай на полном ходу.

В результате столкновения обошлось без пострадавших. Однако движение в районе аварии было временно затруднено.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Трамвай#Соцсети
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