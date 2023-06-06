В центре Новосибирска джип врезался в троллейбус

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
«На пересечении Красного проспекта и Максима Горького произошло столкновение внедорожника с троллейбусом 5-го маршрута», — сообщается в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на Службу аварийных комиссаров «АЛЬЯНС».
Вину никто из участников не признал, утверждая, что двигался на зеленый сигнал светофора. Пострадавших нет, однако очевидцы утверждают, что из-под капота автомобиля повалил черный дым. Дорожно-транспортное происшествие уже привело к пробке в месте аварии.
Очередную аварию с троллейбусом вовсю обсуждают новосибирцы. «Общественный транспорт важнее! Эх, жаль трамвая не было», — сетует пользователь под ником Slavv Slavvinn. «У троллейбуса помеха справа», — заявил Александр Покровский. «Помогает 13-му трамваю», — утверждает Александр Роот.