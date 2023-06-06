В центре Новосибирска джип врезался в троллейбус

Вину никто из участников не признал, утверждая, что двигался на зеленый сигнал светофора. Пострадавших нет, однако очевидцы утверждают, что из-под капота автомобиля повалил черный дым. Дорожно-транспортное происшествие уже привело к пробке в месте аварии.