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В центре Новосибирска джип врезался в троллейбус

6 июня 2023, 12:05
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Джип и троллейбус столкнулись в центре города

В центре Новосибирска внедорожник врезался в троллейбус

В центре Новосибирска произошла авария. Внедорожник столкнулся с троллейбусом. Это привело к пробке.

«На пересечении Красного проспекта и Максима Горького произошло столкновение внедорожника с троллейбусом 5-го маршрута», — сообщается в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на Службу аварийных комиссаров «АЛЬЯНС».

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Вину никто из участников не признал, утверждая, что двигался на зеленый сигнал светофора. Пострадавших нет, однако очевидцы утверждают, что из-под капота автомобиля повалил черный дым. Дорожно-транспортное происшествие уже привело к пробке в месте аварии.

Очередную аварию с троллейбусом вовсю обсуждают новосибирцы. «Общественный транспорт важнее! Эх, жаль трамвая не было», — сетует пользователь под ником Slavv Slavvinn. «У троллейбуса помеха справа», — заявил Александр Покровский. «Помогает 13-му трамваю», — утверждает Александр Роот.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Троллейбус#Соцсети
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