В Новосибирске автобус врезался в троллейбус

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
«Бои общественного транспорта на улицах Новосибирска продолжаются. На этот раз автобус столкнулся с троллейбусом», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что инцидент произошел в районе Октябрьской магистрали. На улице Максима Горького водитель автобуса перестраивался в другой ряд и врезался в двигавшийся в том же направлении троллейбус. Пострадавших нет, однако движение затруднено.
Новость уже начала привлекать внимание новосибирцев. «Возле улицы Ленина бесовщина какая-то», - заметила сибирячка под псевдрнимом Lya Gorgona. «Уже все новые троллейбусы разбили», - прокомментировала Юлия Дроздова. «Коммерсанты в гонке за пассажирами», - подметил Александр Маутин.