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В Новосибирске автобус врезался в троллейбус

16 мая 2023, 10:45
Фото: ВК / АСТ-54
Движение в районе ДТП затруднено

В Новосибирске автобус врезался в троллейбус

В центре Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус умудрился столкнуться с троллейбусом.
«Бои общественного транспорта на улицах Новосибирска продолжаются. На этот раз автобус столкнулся с троллейбусом», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что инцидент произошел в районе Октябрьской магистрали. На улице Максима Горького водитель автобуса перестраивался в другой ряд и врезался в двигавшийся в том же направлении троллейбус. Пострадавших нет, однако движение затруднено.

Новость уже начала привлекать внимание новосибирцев. «Возле улицы Ленина бесовщина какая-то», - заметила сибирячка под псевдрнимом Lya Gorgona. «Уже все новые троллейбусы разбили», - прокомментировала Юлия Дроздова. «Коммерсанты в гонке за пассажирами», - подметил Александр Маутин.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Автобус#Троллейбус#ДТП#Соцсети
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