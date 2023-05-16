Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Улица Горького в Бердске будет закрыта от улицы Комсомольской и до улицы Вокзальной в связи с ремонтными работами с 23 мая по август 2023 года. Пресс-центр мэрии Бердска сообщил об изменениях движения транспорта:
Пригородные маршруты №№ 109, 321, 325, 331, 332 до пересечения улицы Горького и Комсомольской будут ходить без изменений, далее по ул. Комсомольская будут выезжать на улицу Лелюха, откуда продолжат движение по трассе 256.
Маршруты №№721, 12, 210 будут объезжать улицу Горького по улице Ленина, далее по улицам Спортивная и Вокзальная.
Конечная остановка маршрутов №1 и 10 ранее была на вокзале, на время перекрытия будет перенесена на остановку общественного транспорта «Горького».
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