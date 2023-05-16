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В Бердске закроют часть улицы Горького - автобусы и маршрутки пойдут в объезд

16 мая 2023, 03:39
Фото: Артем Черненко / 1MI
Движение автобусов и маршрутных такси изменится в Бердске с 23 мая 2023 года.
В Бердске 23 мая автобусы и маршрутные такси перестанут ходить по участку от пересечения улиц Горького и Комсомольской до выезда на трассу 256.

Улица Горького в Бердске будет закрыта от улицы Комсомольской и до улицы Вокзальной в связи с ремонтными работами с 23 мая по август 2023 года. Пресс-центр мэрии Бердска сообщил об изменениях движения транспорта:

Пригородные маршруты №№ 109, 321, 325, 331, 332 до пересечения улицы Горького и Комсомольской будут ходить без изменений, далее по ул. Комсомольская будут выезжать на улицу Лелюха, откуда продолжат движение по трассе 256.

Маршруты №№721, 12, 210 будут объезжать улицу Горького по улице Ленина, далее по улицам Спортивная и Вокзальная.

Конечная остановка маршрутов №1 и 10 ранее была на вокзале, на время перекрытия будет перенесена на остановку общественного транспорта «Горького».

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#Ольга Храмушкина#Перекрытия#Транспорт#Ремонт#Реконструкция#Бердск#Новосибирская область#Новосибирск
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