В Новосибирске трамвай с иномаркой создали транспортный коллапс

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Трамвай двигался со стороны ГБШ, на пересечении с Технической параллельно к нему двигался автомобиль КИА, при развороте КИА столкнулся с трамваем», — указано в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «АЛЬЯНС»
Сообщается, что пострадавших нет. При этом движение в районе дорожно-транспортного происшествия уже парализовано.
Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. « Трамвай всегда прав», — заявила Алиса Уварова. «Нефиг ездить по трамвайным путям», — поддержала ее Ольга Коротких. «Бедный трамвай», — написала Юлия Шипунова. «А машина-то совершенно новая», — заметил Александр Дзержинский.