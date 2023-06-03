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В Новосибирске трамвай с иномаркой создали транспортный коллапс

3 июня 2023, 12:41
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Автомобиль столкнулся с трамваем

В Новосибирске трамвай с иномаркой парализовали движение

В Новосибирске умудрились столкнуться трамвай и автомобиль. Инцидент произошел на улице Волочаевской.
«Трамвай двигался со стороны ГБШ, на пересечении с Технической параллельно к нему двигался автомобиль КИА, при развороте КИА столкнулся с трамваем», — указано в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «АЛЬЯНС»

Сообщается, что пострадавших нет. При этом движение в районе дорожно-транспортного происшествия уже парализовано.

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Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. « Трамвай всегда прав», — заявила Алиса Уварова. «Нефиг ездить по трамвайным путям», — поддержала ее Ольга Коротких. «Бедный трамвай», — написала Юлия Шипунова. «А машина-то совершенно новая», — заметил Александр Дзержинский.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Трамвай#Соцсети
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