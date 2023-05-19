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В Новосибирске столкнулись трамвай, автомобиль и фура

19 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI
Медикам пришлось добираться сквозь затор

В Новосибирске столкнулись трамвай, автомобиль и фура

В Новосибирске произошло крайне необычное ДТП. В одном месте умудрились столкнуться трамвай, грузовик и автомобиль «седан».
«На пересечении улиц Мира и Ватутина произошло ДТП с участием трамвая, фуры и седана», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

При этом авария случилась в момент крайне интенсивной пробки. В результате «скорая помощь» была вынуждена объезжать автомобиль по встречной полосе.

Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Вторая площадь Труда», - заметил пользователь под ником Георгий Георгиевич. «Как же заколебали эти дебилы перекрывать перекресток», - возмутился  новосибирец под ником Alex Belich.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Тройное ДТП#Соцсети#Видео
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