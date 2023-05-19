В Новосибирске столкнулись трамвай, автомобиль и фура

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«На пересечении улиц Мира и Ватутина произошло ДТП с участием трамвая, фуры и седана», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
При этом авария случилась в момент крайне интенсивной пробки. В результате «скорая помощь» была вынуждена объезжать автомобиль по встречной полосе.
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Вторая площадь Труда», - заметил пользователь под ником Георгий Георгиевич. «Как же заколебали эти дебилы перекрывать перекресток», - возмутился новосибирец под ником Alex Belich.