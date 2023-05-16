В Новосибирской области пенсионер на ЗИЛе насмерть переехал женщину

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Published Сегодня, 04:38
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Трагическая авария произошла вечером 15 мая. Примерно в 17:40 водитель 1958 года рождения ехал на машине по улице Плановая в Куйбышеве в сторону Агафонова. В микрорайоне Южный, около дома №10А, он наехал на пешехода, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.
Жертвой ДТП стала 38-летняя женщина. Она скончалась сразу от полученных травм и спасти ее не удалось.
В настоящее время правоохранители проводят проверку на месте, чтобы установить все обстоятельства трагедии.