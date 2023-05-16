В Новосибирской области пенсионер на ЗИЛе насмерть переехал женщину

Трагическая авария произошла вечером 15 мая. Примерно в 17:40 водитель 1958 года рождения ехал на машине по улице Плановая в Куйбышеве в сторону Агафонова. В микрорайоне Южный, около дома №10А, он наехал на пешехода, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.