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В Новосибирской области пенсионер на ЗИЛе насмерть переехал женщину

16 мая 2023, 04:38
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Пенсионер насмерть сбил женщину в Новосибирской области
Женщина из Куйбышева Новосибирской области погибла под колесами автомобиля ЗИЛ-131, за рулем которого был пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Трагическая авария произошла вечером 15 мая. Примерно в 17:40 водитель 1958 года рождения ехал на машине по улице Плановая в Куйбышеве в сторону Агафонова. В микрорайоне Южный, около дома №10А, он наехал на пешехода, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.

Жертвой ДТП стала 38-летняя женщина. Она скончалась сразу от полученных травм и спасти ее не удалось.

В настоящее время правоохранители проводят проверку на месте, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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#Алина Шефер#ДТП#Погибший#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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