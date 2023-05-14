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В Новосибирске 71-летний пенсионер попал в больницу после ДТП

14 мая 2023, 11:10
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Пожилой мужчина чуть не погиб в ДТП в Новосибирске
Столкновение двух российских автомобилей произошло 14 мая в Новосибирске, в результате чего пострадал 71-летний пенсионер. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария случилась в Кировском районе на улице Бронной. Водитель ВАЗ-2115, которым был 63-летний мужчина при повороте налево напротив дома №29 по улице 9-й Бронный переулок не предоставил преимущество другому авто, LADA Samara VАZ-2114, в результате чего произошло столкновение машин.

Второй водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Эту информацию потвердели в пресс-службе ГИБДД.

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Напомним, недавно в Новосибирске контейнеровоз насмерть переехал пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте.

#Алина Шефер#ДТП#Автомобили#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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