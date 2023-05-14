В Новосибирске 71-летний пенсионер попал в больницу после ДТП

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Авария случилась в Кировском районе на улице Бронной. Водитель ВАЗ-2115, которым был 63-летний мужчина при повороте налево напротив дома №29 по улице 9-й Бронный переулок не предоставил преимущество другому авто, LADA Samara VАZ-2114, в результате чего произошло столкновение машин.
Второй водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Эту информацию потвердели в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, недавно в Новосибирске контейнеровоз насмерть переехал пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте.