В Новосибирске 71-летний пенсионер попал в больницу после ДТП

Авария случилась в Кировском районе на улице Бронной. Водитель ВАЗ-2115, которым был 63-летний мужчина при повороте налево напротив дома №29 по улице 9-й Бронный переулок не предоставил преимущество другому авто, LADA Samara VАZ-2114, в результате чего произошло столкновение машин.