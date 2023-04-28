Контейнеровоз переехал бабушку - шокирующие фото, подробности ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
В ГИБДД рассказали, что авария произошла 28 апреля возле дома №112 на Волочаевской. Мужчина за рулем МАН с полуприцепом проезжал мимо и сбил женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
«Личность погибшей еще не установлена. На вид ей 70 лет. Продолжаются выясняться обстоятельства аварии», - сообщила с места ДТП старший госинспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД по Новосибирску Зверева Татьяна.
Также очевидцы сообщали, что на участке Волочаевской из-за гибели пенсионерки под машиной возникла огромная пробка. Сейчас движение постепенно восстанавливается.