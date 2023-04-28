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Контейнеровоз переехал бабушку - шокирующие фото, подробности ДТП в Новосибирске

28 апреля 2023, 04:42
Фото: ГИБДД Новосибирска
Подробности гибели женщины под контейнеровозом в Новосибирске

В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами контейнеровоза

Водитель контейнеровоза сбил женщину на Волочаевской в Новосибирске. Погибшей оказалась пенсионерка в возрасте около 70 лет.

В ГИБДД рассказали, что авария произошла 28 апреля возле дома №112 на Волочаевской. Мужчина за рулем МАН с полуприцепом проезжал мимо и сбил женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Фото: ГИБДД НСО
«Личность погибшей еще не установлена. На вид ей 70 лет. Продолжаются выясняться обстоятельства аварии», - сообщила с места ДТП старший госинспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД по Новосибирску Зверева Татьяна.

Контейнеровоз насмерть раздавил женщину на Волочаевской в Новосибирске – там пробка
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Фото: ГИБДД НСО

Также очевидцы сообщали, что на участке Волочаевской из-за гибели пенсионерки под машиной возникла огромная пробка. Сейчас движение постепенно восстанавливается.

#Алина Шефер#ДТП#Гибель женщины#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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