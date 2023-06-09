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Массовая потасовка в трамвае: что не поделили новосибирцы

9 июня 2023, 13:29
Фото: 1MI
Пассажиры затеяли драку

В Новосибирске пассажиры устроили массовую драку в трамвае

Вечером 8 июня в трамвае №15 произошла кулачная драка. Причины пока неизвестны. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
«Драка непонятно почему! Весь трамвай перепугали. Хорошо, что детей не было», — цитирует пост «КП-Новосибирск».

На видео заметно, что разгоряченные жарой и гневом мужчины решили сцепиться друг с другом. При этом новосибирцев пытались разнять. Призыв «Не драться, пацаны, не драться!» остался без ответа.

На данный момент причины массовой драки в трамвае неизвестны. Также неизвестно и про обращения пострадавших в полицию и к медикам.

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#Видео#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Драка#Трамвай#Соцсети
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