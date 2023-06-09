Массовая потасовка в трамвае: что не поделили новосибирцы

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«Драка непонятно почему! Весь трамвай перепугали. Хорошо, что детей не было», — цитирует пост «КП-Новосибирск».
На видео заметно, что разгоряченные жарой и гневом мужчины решили сцепиться друг с другом. При этом новосибирцев пытались разнять. Призыв «Не драться, пацаны, не драться!» остался без ответа.
На данный момент причины массовой драки в трамвае неизвестны. Также неизвестно и про обращения пострадавших в полицию и к медикам.