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Рухнувшее дерево преградило путь трамваю №13

28 июня 2023, 08:52
Фото: ВК / Спасатели МАСС
Трамвай №13 едва не столкнулся с деревом

В Новосибирске трамвай №13 едва не столкнулся с деревом

В Новосибирске произошел очередной инцидент с трамваем №13. На этот раз транспортное средство чуть не столкнулось с деревом.
«Сегодня утром упавшее дерево перегородило проезд трамваям между остановками Зыряновская и Маяковского», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».
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Спасателям пришлось распиливать ветки и убирать их с трамвайных путей. После этого легендарное транспортное средство возобновило движение. О других инцидентах, связанных с ним, не сообщалось.

Стоит отметить, что это не единственное происшествие, связанное с трамваем №13. Недавно с ним столкнулась иномарка.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Трамвай#Трамвайные пути#Спасатели
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