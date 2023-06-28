Рухнувшее дерево преградило путь трамваю №13

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
«Сегодня утром упавшее дерево перегородило проезд трамваям между остановками Зыряновская и Маяковского», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».
Спасателям пришлось распиливать ветки и убирать их с трамвайных путей. После этого легендарное транспортное средство возобновило движение. О других инцидентах, связанных с ним, не сообщалось.
Стоит отметить, что это не единственное происшествие, связанное с трамваем №13. Недавно с ним столкнулась иномарка.