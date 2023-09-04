«Домой не уехать»: новосибирцы попали в пробку на Сибиряков-Гвардейцев из-за трамвая

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
«Стоим в пробке уже долгое время. Нам трамвай перегородил дорогу. Похоже, электричество кончилось», — жалуются читатели в редакцию Atas.info.
На фотографии, присланной новосибирцами, видно, что трамвай перегородил пути на Сибиряков -Гвардейцев. В результате возник затор от улицы Петухова при движении в сторону площади Карла Маркса. Таким образом, сибиряки не могут попасть в сторону Затулинки.
Возможной причиной транспортного коллапса могло стать отключение электричества. Трамвай, перегородивший пути, в момент сбоя электроэнергии, выезжал из депо. Когда решится проблема, в настоящий момент неизвестно.