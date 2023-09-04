«Домой не уехать»: новосибирцы попали в пробку на Сибиряков-Гвардейцев из-за трамвая

На фотографии, присланной новосибирцами, видно, что трамвай перегородил пути на Сибиряков -Гвардейцев. В результате возник затор от улицы Петухова при движении в сторону площади Карла Маркса. Таким образом, сибиряки не могут попасть в сторону Затулинки.