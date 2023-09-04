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Люди вынуждены стоять в пробке

«Домой не уехать»: новосибирцы попали в пробку на Сибиряков-Гвардейцев из-за трамвая

4 сентября 2023, 10:45
Фото: atas.info
Люди вынуждены стоять в пробке
В Новосибирске возникла пробка накануне окончания рабочего дня. Люди не могут вернуться домой из-за неожиданной аварии.
«Стоим в пробке уже долгое время. Нам трамвай перегородил дорогу. Похоже, электричество кончилось», — жалуются читатели в редакцию Atas.info.

На фотографии, присланной новосибирцами, видно, что трамвай перегородил пути на Сибиряков -Гвардейцев. В результате возник затор от улицы Петухова при движении в сторону площади Карла Маркса. Таким образом, сибиряки не могут попасть в сторону Затулинки.

Возможной причиной транспортного коллапса могло стать отключение электричества. Трамвай, перегородивший пути, в момент сбоя электроэнергии, выезжал из депо. Когда решится проблема, в настоящий момент неизвестно.

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#Происшествия#Новосибирск#Трамвай#Пробка#Трамвайные пути#Александр Ляхов
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