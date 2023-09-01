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Трамвайное кольцо сохранят

Ликвидации трамвайного кольца у театра оперы не будет — мэрия Новосибирска опровергла

1 сентября 2023, 10:40
Фото: 1MI
Трамвайное кольцо сохранят
В мэрии Новосибирска опровергли ликвидацию трамвайного кольца рядом со сквером у оперного театра. Согласно проекту планировки, предполагается его реконструкция.
«Проектом планировки предусмотрена реконструкция трамвайного кольца в сквере за оперным театром с целью оптимизации его расположения и объединения единого пространства сквера», — цитируют в Telegram-канале администрации города Новосибирска заместителя начальника управления пассажирских перевозок Максима Никулина.

Трамвайное кольцо предполагается расположить по периметру улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе. При этом конкретных сроков реконструкции пока не названо.

До этого в региональных СМИ сообщалось о полномасштабной реконструкции центра Новосибирска. В его рамках якобы предполагалась ликвидация транспортного кольца рядом с оперным театром.

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#Новосибирск#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Трамвайные пути#Александр Ляхов
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