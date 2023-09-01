Ликвидации трамвайного кольца у театра оперы не будет — мэрия Новосибирска опровергла

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
«Проектом планировки предусмотрена реконструкция трамвайного кольца в сквере за оперным театром с целью оптимизации его расположения и объединения единого пространства сквера», — цитируют в Telegram-канале администрации города Новосибирска заместителя начальника управления пассажирских перевозок Максима Никулина.
Трамвайное кольцо предполагается расположить по периметру улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе. При этом конкретных сроков реконструкции пока не названо.
До этого в региональных СМИ сообщалось о полномасштабной реконструкции центра Новосибирска. В его рамках якобы предполагалась ликвидация транспортного кольца рядом с оперным театром.