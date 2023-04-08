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Для новосибирцев по улице Сибиряков-Гвардейцев запустят скоростной трамвай

8 апреля 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Новосибирске запустят скоростной трамвай

В Новосибирске запустят скоростной трамвай по улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске готовятся к запуску скоростного трамвая. Это поможет разгрузить пассажирский поток в областном центре.

Как сообщают «Новосибирские новости», скоростной трамвай запустят по улице Сибиряков-Гвардейцев. Рабочие уже готовятся к укладке новых рельсов и созданию обособленной трамвайной линии. Это обеспечит движение трамвая без задержек и оперативное прибытие на место.

По аналогичной схеме отремонтируют трамвайные пути на улице Мира и над рекой Тулой. В ходе строительства четвертого моста через Обь протянут трамвайную линию с подъемом на эстакаду на улице Широкой. Ее протяженность составит более километра.

Также в Новосибирске обновят трамвайный парк. До конца нынешнего года из Белоруссии доставят десять трамвайных вагонов в рамках соответствующего контракта, подписанного городской мэрией.

Напомним, что не все новосибирцы радуются расширению троллейбусных маршрутов. В частности, против данной инициативы выступили жители микрорайона «Европейский берег».

Новосибирцы выступили против движения троллейбусов по ул. Владимира Заровного
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#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Трамваи#Трамвайные пути
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