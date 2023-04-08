Для новосибирцев по улице Сибиряков-Гвардейцев запустят скоростной трамвай

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как сообщают «Новосибирские новости», скоростной трамвай запустят по улице Сибиряков-Гвардейцев. Рабочие уже готовятся к укладке новых рельсов и созданию обособленной трамвайной линии. Это обеспечит движение трамвая без задержек и оперативное прибытие на место.
По аналогичной схеме отремонтируют трамвайные пути на улице Мира и над рекой Тулой. В ходе строительства четвертого моста через Обь протянут трамвайную линию с подъемом на эстакаду на улице Широкой. Ее протяженность составит более километра.
Также в Новосибирске обновят трамвайный парк. До конца нынешнего года из Белоруссии доставят десять трамвайных вагонов в рамках соответствующего контракта, подписанного городской мэрией.
Напомним, что не все новосибирцы радуются расширению троллейбусных маршрутов. В частности, против данной инициативы выступили жители микрорайона «Европейский берег».