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Дорожные знаки

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2024
Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу
В Новосибирске фуры, груженные овощами и фруктами, стали нарушать ограничения на улице Малыгина, объезжая запрещенный участок через территорию Клещихинского кладбища.
2 ноября, 10:07
Парковку автомобилей запретят в двух районах Новосибирска
В Калининском и Первомайском районах Новосибирска с 19 октября начнут действовать новые ограничения на парковку, сообщили в мэрии Новосибирска.
14 октября, 11:47
На летающие дорожные знаки пожаловались новосибирцы
В Новосибирске на улице Станиславского из-за унесенного ветром временного дорожного знака несколько водителей не увидели просевший люк, сообщают очевидцы.
19 июня, 04:31
Улица Промышленная в Новосибирске станет уже. Ее раскопают из-за работ
В Дзержинском районе Новосибирска сузят улицу Промышленная. На участке будут делать ремонт.
17 марта, 04:49
Составлен топ-3 самых частых нарушений ПДД в Новосибирске
В Новосибирске в феврале 2024 года самыми распространенными нарушениями ПДД оказались превышение скорости и другие нарушения.
6 марта, 01:53
Улицы Коммунистическую и Октябрьскую пока оставили двусторонними
С 17 февраля мэрия Новосибирска собиралась сделать участки двух улиц в центре Новосибирска односторонними.
20 февраля, 06:49
2023
Подрядчика для ремонта Ордынского шоссе ищут в Новосибирске за 302 млн рублей
В Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт дороги Ордынское шоссе, о чем свидетельствует сайт госзакупок.
27 ноября 2023, 09:27
В Новосибирске перекроют улицы на левом берегу из-за велосоревнований с 5 по 7 июля
Из-за велосоревнований в Новосибирске временно перекроют улицы на левом берегу города с 5 по 7 июля, сообщают в мэрии.
2 июля 2023, 06:52
Опубликована новая схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске с 1 июля
Схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске изменена с 1 июля из-за строительства развязок четвёртого моста через Обь.
2 июля 2023, 03:42
В Новосибирске улицы Ватутина, Бетонную и Щетинкина сузили из-за ремонта
Из-за работ на теплотрассах в Новосибирске сужены улицы Ватутина, Бетонная и Щетинкина, ограничения продлятся до 7, 12 и 15 июля соответственно.
29 июня 2023, 05:54
На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января
Управление автомобильных дорог администрации Новосибирска сообщило, что после 15 января изменится схема дорожного движения на развязке от Котовского по Блюхера и до площади Лыщинского. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.
11 января 2023, 15:53

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