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В Новосибирске перекроют улицы на левом берегу из-за велосоревнований с 5 по 7 июля

2 июля 2023, 06:52
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Временно перекроют движение на левобережье
Из-за велосоревнований в Новосибирске временно перекроют улицы на левом берегу города с 5 по 7 июля, сообщают в мэрии.

В связи с проведением велосипедных соревнований, часть улиц на левом берегу Новосибирска временно закроют для движения. Соревнования пройдут три дня и будут посвящены памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.

Ограничение движения будет действовать на участке от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и от ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» до улицы Немировича-Данченко.

Время перекрытия — с 9:00 до 18:00. Для уведомления водителей о размещении спортсменов на дороге будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Опубликована новая схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске с 1 июля
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#Эмилия Губарева#Город#Транспорт#Новосибирск#Перекрытие улиц#Спорт#Дорожные знаки
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