В Новосибирске перекроют улицы на левом берегу из-за велосоревнований с 5 по 7 июля

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В связи с проведением велосипедных соревнований, часть улиц на левом берегу Новосибирска временно закроют для движения. Соревнования пройдут три дня и будут посвящены памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.
Ограничение движения будет действовать на участке от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и от ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» до улицы Немировича-Данченко.
Время перекрытия — с 9:00 до 18:00. Для уведомления водителей о размещении спортсменов на дороге будут установлены соответствующие дорожные знаки.