Согласно новой схеме, чтобы проехать на улицу Станционную, вам потребуется развернуться под автомобильной эстакадой в направлении Димитровского моста. А чтобы попасть с моста на улицу Станционную, нужно будет совершить правый поворот возле дома №8 и проехать по новому участку дороги.