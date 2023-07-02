Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:46
В Новосибирске, начиная с 1 июля, изменится порядок движения на площади Энергетиков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии города.
Согласно новой схеме, чтобы проехать на улицу Станционную, вам потребуется развернуться под автомобильной эстакадой в направлении Димитровского моста. А чтобы попасть с моста на улицу Станционную, нужно будет совершить правый поворот возле дома №8 и проехать по новому участку дороги.
Из администрации города добавили, что изменения маршрута связаны с работами по строительству развязки для четвёртого моста через реку Обь. Власти рекомендуют обращать внимание на информационные плакаты и дорожные знаки при проезде через площадь.