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Опубликована новая схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске с 1 июля

2 июля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Движение изменилось 1 июля
Схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске изменена с 1 июля из-за строительства развязок четвёртого моста через Обь.

В Новосибирске, начиная с 1 июля, изменится порядок движения на площади Энергетиков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии города.

Измененная схема движенияИзмененная схема движения
Измененная схема движения
Фото: мэрия Новосибирска

Согласно новой схеме, чтобы проехать на улицу Станционную, вам потребуется развернуться под автомобильной эстакадой в направлении Димитровского моста. А чтобы попасть с моста на улицу Станционную, нужно будет совершить правый поворот возле дома №8 и проехать по новому участку дороги.

Из администрации города добавили, что изменения маршрута связаны с работами по строительству развязки для четвёртого моста через реку Обь. Власти рекомендуют обращать внимание на информационные плакаты и дорожные знаки при проезде через площадь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Проезд#Площадь Энергетиков#Мэрия#Улица Станционная#Димитровский мост#Дорожные знаки#Транспорт#Город
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