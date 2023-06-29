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Проезд по Станционной закроют в Новосибирске по ночам — как добраться до аэропорта

29 июня 2023, 09:38
Фото: Midjourney
Движение ограничат в нчоное время

В Новосибирске закроют проезд по Станционной в ночное время

Движение транспорта по ул. Станционной в Новосибирске будет временно закрыто с 8 по 24 июля в ночное время (с 22 до 6 часов) из-за работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда Металлургический, сообщают в мэрии.

В Новосибирске временно закроют проезд по улице Станционной в ночное время. Отметим, что это самая удобная и короткая дорога в аэропорт Толмачево.

В период с 8 по 24 июля с 22:00 до 6:00 часов будет временно запрещено движение автомобилей на данной улице. Альтернативный маршрут можно будет проложить через улицу Широкую и Бетонный переезд.

Такое ограничение связано с проведением капитального ремонта железнодорожного переезда Металлургический, который осуществляется АО «Сибпромжелдортранс». В процессе ремонтных работ будет произведена замена рельсошпальной решетки путей.

На протяжении указанного участка улицы будут размещены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства для организации дорожного движения.

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#Эмилия Губарева#Движение транспорта#Ограничение#Ремонт#Новосибирск#Транспорт#Город#Дороги
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