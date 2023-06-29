Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
В Новосибирске временно закроют проезд по улице Станционной в ночное время. Отметим, что это самая удобная и короткая дорога в аэропорт Толмачево.
В период с 8 по 24 июля с 22:00 до 6:00 часов будет временно запрещено движение автомобилей на данной улице. Альтернативный маршрут можно будет проложить через улицу Широкую и Бетонный переезд.
Такое ограничение связано с проведением капитального ремонта железнодорожного переезда Металлургический, который осуществляется АО «Сибпромжелдортранс». В процессе ремонтных работ будет произведена замена рельсошпальной решетки путей.
На протяжении указанного участка улицы будут размещены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства для организации дорожного движения.