В Новосибирске закроют проезд по Станционной в ночное время

Движение транспорта по ул. Станционной в Новосибирске будет временно закрыто с 8 по 24 июля в ночное время (с 22 до 6 часов) из-за работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда Металлургический, сообщают в мэрии.